Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği Yapıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13\'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği Yapıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi'nde gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği'ne Rektör Yardımcıları, DEKAN, FEDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Şenlik kapsamında öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar poster şeklinde sunuldu. Ayrıca, Fen Fakültesi'nin beş bölümü FEDEK tarafından 2029 yılına kadar 3. kez akredite edildi.

25.05.2024 11:13
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği yapıldı.

Fen Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sayın Yunus Özdemir, Prof. Dr. Sayın Onur Kaya, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın İlhami Çelik'in yanı sıra FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen- Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Gökay Kaynak, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

"Fakültemizin sahip olduğu güçlü altyapıyla öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini ve araştırma süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri sağlanmaktadır"

Dekan Prof. Dr. Sayın İlhami Çelik, ilk kez 2013 yılında yapılmaya başlanan Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliğinin geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirterek söze başladı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk geliyor olmasının bu yılki Fen Fakültesi geleneksel şenliğini daha anlamlı bir hale getirdiğini de sözlerine ekleyen Dekan Prof. Dr. ÇELİK, "Fen Fakültesi Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliğinin amacı, öğrencilerimizin bitirme projeleri kapsamında bir yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları poster şeklinde sunmalarıdır. Poster sunumları, öğrencilerimizin profesyonel ve akademik becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Burada sunulan poster sunumlarındaki çalışmaların 39 adedi TÜBİTAK 2209-a Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 3 adedi de 2209-b Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında da desteklenmektedir. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu projeler sayesinde Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Hedefleri içerisinde yer alan araştırma üniversitesi olma hedefine büyük katkı sağlanmaktadır. ESTÜ Fen Fakültesi modern ve güçlü cihazlarla donatılmış bir fakültedir. Fakültemizin sahip olduğu güçlü altyapıyla öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri ve araştırma süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri sağlanmaktadır. Bu anlamlı yılda Fakültemiz bünyesinde bulunan beş bölümümüz FEDEK tarafından 2029 yılına kadar 3'üncü kez akredite edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Bu projeler, gerek profesyonel yaşamınızda gerek lisansüstü eğitim hayatınızda sizlere farklı yollar açacak olan önemli çalışmalardır"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Yunus Özdemir, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Fen Fakültesi Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliğinin öğrenciler için çok faydalı bir etkinlik olduğunu belirterek söze başladı. Sunum şenliği kapsamında sergilenen öğrenci projelerinin birkaç haftada ortaya çıkması mümkün olmayan; emek yoğun bir birikimin eserleri olduğunun da altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir, "Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz hem akademik becerilerini geliştirme hem de alt sınıflardaki öğrencilerimize rehberlik etme şansını yakalamaktadır. Bir yıllık önemli bir emeğin ürünü olan bu projelerin ortaya çıkması konusunda çaba sarf eden tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu projeler, gerek profesyonel yaşamınızda gerek lisansüstü eğitim hayatınızda sizlere farklı yollar açacak olan önemli çalışmalardır" dedi.

"Fen Fakültesinde lisans yaşamımız boyunca geçirdiğimiz süreç, düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerilerimizi geliştirme şansı bulduğumuz bir yolculuktu"

Fen Fakültesi öğrencileri adına söz alan Fizik Bölümü öğrencisi Güldeniz Bulut, Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliğinin mezuniyet öncesi son kertede yoğun emekle ortaya çıkarılan öğrenci projelerinin sergilendiği önemli bir etkinlik olduğunun altını çizerek söze başladı. "Fen Fakültesinde lisans yaşamımız boyunca geçirdiğimiz süreç, sadece akademik olarak kendimizi geliştirmekle kalmadığımız, aynı zamanda düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerilerimizi geliştirme şansı bulduğumuz bir yolculuktu" diyen Bulut, "Eğitim süremiz boyunca bizlere rehberlik eden, değerli deneyim ve tecrübelerini bizlerle paylaşan Hocalarımıza teşekkürü borç bilirim. Onların sabrı, özverisi ve yol göstericiliği olmasaydı bugün burada olamazdık. Poster sunumları araştırmalarımızın, proje ve çalışmalarımızın görsel bir şekilde ifade edilmesine imkan tanıyor" cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından sırasıyla FEDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Gökay Kaynak, ESTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sayın Onur Kaya ile Prof. Dr. Sayın Yunus Özdemir ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın İlhami Çelik tarafından FEDEK tarafından 2029 yılına kadar akredite edilen Fen Fakültesi; Fizik, Matematik, İstatistik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin Başkanlarına akreditasyon belgeleri takdim edildi.

Sertifika takdiminin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sayın Yunus Özdemir ile Prof. Dr. Sayın Onur Kaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar tarafından poster sunumlarının yer aldığı öğrenci stantları ziyaret edilerek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gün boyu devam eden etkinlik, Fen Fakültesi mezunlarının ve sektör profesyonellerinin katılımlarıyla gerçekleşen çeşitli panel ve seminerlere ev sahipliği yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde 13'üncü Bitirme Projeleri Poster Sunum Şenliği Yapıldı - Son Dakika
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