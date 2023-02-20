Enkaz halindeki binadan eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Enkaz halindeki binadan eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede 'pes' dedirtti

20.02.2023 10:12

Enkaz halindeki binadan eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede 'pes' dedirtti Ekskavatörün ucunda 4. kattan beyaz eşya indirdi Ekskavatörün uçuna oturan bir vatandaş enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini hayatını tehlikeye atarak indirdi.

Enkaz halindeki binadan eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede 'pes' dedirtti

Ekskavatörün ucunda 4. kattan beyaz eşya indirdi

ADIYAMAN - Ekskavatörün uçuna oturan bir vatandaş enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini hayatını tehlikeye atarak indirdi.

Depremin vurduğu Adıyaman'da canlarını zor kurtaran vatandaşlar bu kez de eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Adıyaman'da, acil yıkılması gereken binaların yıkımı sürüyor.

Bir taraftan yıkım sürerken diğer taraftan insanlar hayatlarını hiçe sayarak sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için her türlü yolu deniyor. Bahçelievler Mahallesi'nde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi. İzleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü 'pes' dedirtti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Enkaz halindeki binadan eşyasını kurtarmaya çalışan depremzede 'pes' dedirtti - Son Dakika

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