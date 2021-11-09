ETSO Başkanı Yücelik: "Atatürk, ömrünü milletine adamış büyük bir liderdir" - Son Dakika

Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Atatürk, ömrünü milletine adayan, ülkesinin bağımsızlığı için hayatı boyunca mücadele veren ve bu sebeple bütün dünyanın saygısını kazanmış büyük bir liderdir" dedi.

Türk ulusunun egemenliği uğruna verdiği destansı mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün bir milleti büyük ve bağımsız bir Türkiye hedefinde buluşturduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mücadeleci kişiliği, düşünceleri ve ardında bıraktığı eserleriyle düşmanlarının bile saygısını kazanmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin refahı için hayatının sonuna çalışmış ve bu uğurda büyük fedakarlıklar göstermiştir. Vatan topraklarını düşmana dar eden, İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Atatürk ve onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bizlere mirası olan vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Aramızdan ayrılışından bugüne 83 yıl geçmesine rağmen onun emanetine bağlı bir neslin olduğunu görmek gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Bu vesile ile 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - ERZURUM