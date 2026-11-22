Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) – Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde Lütfü Yücelik'in öncülüğündeki Mavi Liste, 30 meslek grubunun 25'inin oyunu alarak mecliste çoğunluğu elde etti. Mevcut Başkan Saim Özakalın'ın Kırmızı Listesi kaybetti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimleri tamamlandı. Erzurum Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, Lütfü Yücelik'in öncülüğündeki Mavi Liste 30 meslek grubunun 25'inde, mevcut Başkan Saim Özakalın'ın liderliğindeki Kırmızı Liste ise 5'inde çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı.

ETSO üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, iki listenin temsilcileri gün boyunca seçim sürecini yakından takip etti. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımla meslek gruplarındaki sonuçlar kesinleşti. Sonuçlara göre Mavi Liste, ETSO Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Sayımın tamamlanmasının ardından Lütfü Yücelik ve destekçileri büyük sevinç yaşadı. Mavi Liste taraftarları, davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Seçim sonuçlarının ardından destekçilerine hitap eden Lütfü Yücelik, Erzurum'un birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, "Erzurum'un vicdanı büyüktür. Erzurum'a hizmette herkesle birlikte ve beraberce çalışacağız. Bizim geleneğimizde ayrılık gayrılık olmaz." dedi.

Meslek gruplarından seçilen temsilcilerin oluşturacağı ETSO Meclisi, önümüzdeki günlerde toplanarak yeni dönemin yönetim kurulu ve başkanını belirlemek üzere seçim yapacak. Mavi Liste'nin mecliste elde ettiği çoğunluğun ardından gözler, ETSO'nun yeni dönem yönetiminin belirlenmesine çevrildi. Yapılacak seçimle birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası şekillenecek.