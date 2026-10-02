ETÜ'de IAESTE programında öğrencilere Hindistan ve Tayvan değişim imkanları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'de IAESTE programında öğrencilere Hindistan ve Tayvan değişim imkanları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ\'de IAESTE programında öğrencilere Hindistan ve Tayvan değişim imkanları anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ öğrencilerine uluslararası staj ve değişim imkanı sunan IAESTE programı tanıtıldı. Programda Hindistan Karunya University ve Tayvan NCHU ile yürütülen imkanlar anlatıldı; Dekan Aydın uluslararası deneyimin kariyer imkanlarını geliştirebileceğini belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerine, uluslararası staj ve değişim imkanları sunan IAESTE Staj Değişim Programı tanıtıldı. Program kapsamında farklı ülkelerde staj ve eğitim deneyimi edinme imkanları ile başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, IAESTE ETÜ Temsilcisi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu, öğrencilere programın işleyişi, uluslararası staj imkanları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Bezirganoğlu, IAESTE programının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine sağlayabileceği katkıları da aktardı.

Programda, Hindistan'da bulunan Karunya University ile gerçekleştirilebilecek staj ve değişim imkanlarının yanı sıra Tayvan'daki NCHU (National Chung Hsing University) ile sürdürülen değişim programı hakkında da bilgi verildi.

Farklı ülkelerde eğitim ve staj deneyimi edinmenin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkılara değinilirken, uluslararası deneyimin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine de imkan sunduğu belirtildi. Bu kapsamda İngilizce ve Çince gibi yabancı dillerde kazanılacak deneyimlerin öğrencilerin eğitim ve kariyer süreçleri açısından önemine dikkat çekildi.

Aydın: Uluslararası deneyim kariyer imkanlarını geliştirebilir

Programda değerlendirmelerde bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, uluslararası staj ve değişim programlarının öğrenciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

IAESTE stajlarının öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına ve kariyerleri açısından yeni iş fırsatlarına ulaşmalarına katkı sağlayabileceğini belirten Aydın, öğrencilerin uluslararası staj ve değişim imkanlarından yararlanmalarının önemine dikkat çekti.

Program, öğrencilerin IAESTE staj programı ve uluslararası değişim imkanlarına ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
HindistanTayvanGüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:42:23. #7.12#
SON DAKİKA: ETÜ'de IAESTE programında öğrencilere Hindistan ve Tayvan değişim imkanları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei