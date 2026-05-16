ETÜ\'de Lisansüstü Sempozyum Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen "III. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu", lisansüstü araştırmacıları aynı platformda buluşturdu.

Sosyal bilimler alanında kavramsal, yöntemsel ve ampirik sorunlara ilişkin bilgi paylaşımını artırmak ve farklı bakış açılarıyla yürütülen araştırmalara katkı sunmak amacıyla düzenlenen sempozyumun açılış programına ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir Kara, sosyal bilimler alanında üretilen akademik çalışmaların paylaşılmasının bilimsel gelişim açısından önem taşıdığını belirterek, lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını nitelikli akademik platformlarda sunabilmelerinin akademik gelişim süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Toplam 17 oturumda gerçekleştirilen sempozyum kapsamında, 43'ü yüz yüze, 40'ı çevrim içi olmak üzere toplam 83 bildiri sunuldu. Farklı üniversitelerden lisansüstü öğrencilerin katılım sağladığı programda, bilimsel çalışmalar farklı disiplinler çerçevesinde değerlendirilerek akademik paylaşım ortamı oluşturuldu. Ayrıca program kapsamında, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu tarafından katılımcılara yönelik seminerler verildi

Lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını paylaşma imkanı bulduğu sempozyum, gerçekleştirilen bilimsel oturumlar ve seminerlerin ardından sona erdi. - ERZURUM