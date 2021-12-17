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ETÜ'de Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler konferansı - Son Dakika

ETÜ'de Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler konferansı

17.12.2021 17:24
ETÜ'de Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler Konferansı (I.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler Konferansı (I. International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology ICA-EAST 2021) 15-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık alanında yaşanan son gelişmeleri ele almak ve bu kapsamda yapılan araştırmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen, toplamda ise 3 gün süren konferans 24 oturum ve 157 bildiri sunumuyla tamamlandı.

Dünyanın 10 farklı ülkesinden 160'a yakın katılımcıyla online (çevrim içi) olarak düzenlenen konferansısın açılış konuşmasını yapan ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim: " Daha ilk yılında, 10 farklı ülkeden 157 çalışmanın konferansımızda sunulacak olması bu platforma ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda konferansımızın alana yönelik daha geniş kitlelere ulaşacağına ve önde gelen mühendislik konferanslarından birisi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Mühendislik, mimarlık ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ile bilimsel alanda akademik bir kaynak ve paylaşım platformu oluşturulması amacıyla düzenlenen konferansa ev sahipliğini yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Günümüzde, yaşamımızın her alanında bilgisayarlar, bilgisayarların ek donanımları, görsel-işitsel çoklu-ortam teknolojileri ile veri iletişimini sağlayan şebeke (Networking) teknolojileri artan yoğunlukta kullanılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kullanıldığı alanlarda verimliliği artırması ve sağladığı olanaklar mimarlık, mühendislik ve teknoloji alanında da etkisini göstermektedir" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Bilginin Önemi Giderek Artıyor"

İnovasyon gibi kavramların sıklıkla tartışıldığı, bilginin öneminin giderek arttığı bu dönemde, bir yandan bilgiyi üreten, yöneten, dönüştüren, diğer yandan geleceği oluşturacak gençleri eğiten kurumlar olarak üniversitelerin bütün bu tartışmaların tam merkezinde yer aldığını belirten Rektör Çakmak: "Üniversitelerde ve diğer paydaşlar arasında multidisipliner çalışmaların yoğunlaşmasıyla beraber mühendislik ve mimarlık gibi bilimsel alanlarda yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve var olan teknolojilerin geliştirilmesi sağlanabilir. Bu hedefler doğrultusunda, konferansın gerçekleştirilmesi için desteklerini esirgemeyen düzenleme kurulu üyelerine, bilim kurulu üyelerine, çağrılı konuşmacılarımıza, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, konferansın başarılı geçmesini dilerim" şeklinde konuştu.

Konferans, sonraki süreçte takip edilebilmesi ve çıktıların bilimsel çalışmalarda kullanılması için kayıt altına alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM

ETÜ'de Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Aralık, Rektör, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ'de Uluslararası Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler konferansı - Son Dakika


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