ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

Akreditasyon süreci kapsamında programların eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadro yeterliliği, kalite güvence sistemleri, ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı detaylı şekilde incelendi. FEDEK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde ise ders programları, akademik yapılanma, fiziksel altyapı olanakları ve iç-dış paydaşlarla yürütülen kalite süreçleri yerinde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda üç lisans programının, belirlenen kalite standartlarını karşıladığı tescillenerek 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize nitelikli eğitim sunmak ve akademik programlarımızın ulusal kalite standartlarına uygunluğunu sürekli geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edebiyat Fakültemizin üç programının FEDEK tarafından akredite edilmesi, bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların somut bir sonucudur. Sürece katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM