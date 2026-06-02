ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon

ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon
02.06.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, üç lisans programına FEDEK'ten 5 yıllık akreditasyon aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

Akreditasyon süreci kapsamında programların eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadro yeterliliği, kalite güvence sistemleri, ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı detaylı şekilde incelendi. FEDEK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde ise ders programları, akademik yapılanma, fiziksel altyapı olanakları ve iç-dış paydaşlarla yürütülen kalite süreçleri yerinde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda üç lisans programının, belirlenen kalite standartlarını karşıladığı tescillenerek 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize nitelikli eğitim sunmak ve akademik programlarımızın ulusal kalite standartlarına uygunluğunu sürekli geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edebiyat Fakültemizin üç programının FEDEK tarafından akredite edilmesi, bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların somut bir sonucudur. Sürece katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kalite, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:29:56. #7.12#
SON DAKİKA: ETÜ Eğitim Programlarına 5 Yıllık Akreditasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.