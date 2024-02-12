ETÜ, Kış Spor Oyunları'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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ETÜ, Kış Spor Oyunları'nda büyük başarı elde etti

ETÜ, Kış Spor Oyunları\'nda büyük başarı elde etti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kış Spor Oyunları'nda hem erkeklerde hem de kadınlarda birincilik kupası kazanarak büyük bir başarıya imza attı. ETÜ sporcuları, Kayak Alp Disiplini ve Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla birincilik kürsüsünde yer aldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, sporcuları tebrik ederek gurur duyduklarını belirtti.

12.02.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kış Spor Oyunları'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) hem erkeklerde hem de kadınlarda birincilik kupası kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Kayak Alp Disiplini ve Snowboard Türkiye Şampiyonası'na 19 üniversiteden 198 sporcu katılırken ETÜ Kayak Alp Disiplini Erkek Takımı sporcuları Bünyamin Çelik, Mahmut Kazanç, Tuğrul Çemlek, Salih Yusuf Kartaltepe ve Muhsin Murat Bingül elde ettikleri sonuçlarla birincilik kürsüsünde yer aldılar.

ETÜ Kayak Alp Disiplini Kadın Takımı sporcuları Sıla Kara, Zerda Tımarlı, Hilal Çelik ve Aliye Zeynep Bingül ise Özyeğin Üniversitesi'ni geride bırakarak birincilik kupasını ETÜ'ye kazandırdı.

Şampiyonada Kayak Alp Disiplini ferdi slalom yarışlarında ETÜ'nün Milli Sporcuları Sıla Kara, en iyi dereceyi elde ederek altın madalyanın sahibi olurken Zerda Tımarlı ise bronz madalya kazandı. Alp Disiplini büyük slalom yarışlarında da zirvenin adı değişmedi ve Sıla Kara, ETÜ'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

Erkeklerde ise Kayak Alp Disiplini ferdi slalom yarışlarında ETÜ'nün Milli Sporcuları Bünyamin Çelik altın madalyaya uzanırken Mahmut Kazanç üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük Slalom yarışlarında ise Bünyamin Çelik, gümüş madalya kazanırken Salih Yusuf Kartaltepe üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

Snowboard Türkiye Şampiyonası Büyük Slalomda mücadele eden Milli Sporcu Ali Armanç Yağan ise kürsünün ikinci basamağında yer alarak gümüş madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.

Yarışları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sporcuları tebrik ederek: "Palandöken'de üniversitemizi zirvede görmek bizleri fazlasıyla memnun etti. Sporcularımız büyük fedakarlıklar göstererek bu şampiyonaya katıldı. Gerek bireysel gerekse de takım halinde çok iyi sonuçlar ederek 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldık ve Kayak Alp Disiplininde takım halinde kadınlarda ve erkeklerde birincilik kupasını kazandık. Bu büyük gururu bizlere yaşatan başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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