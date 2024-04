ETÜ\'lü öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabı desteği sağladı

Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile ETÜ'lü öğrenciler öncülüğünde hayata geçirilen "Bu Bayram Beni Sen Giydir" projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabı desteği yapıldı.

Yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı'nın yaptığı Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında ETÜ'lü öğrenciler Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı 4 okulda ihtiyaç sahibi 300 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Namlı, ders kapsamında her yıl farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek: "Bu ders kapsamında öğrencilerimizle beraber her yıl çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizle birlikte "Bu Bayram Beni Sen Giydir" projesini hayata geçirmeyi planladık. Projenin başında amacımız ilk etapta 40-50 öğrenci, maksimum 60 öğrenci giydirebilmekti. Fakat sınırları aştık ve projemiz inanılmaz bir yardım kampanyasına dönüştü. Öğrencilerim bu kampanya için çok büyük bir özveriyle çalıştı. Şu an Bayram öncesi 300 öğrenciyi giydiriyoruz. Projemize dahil olan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm ETÜ Ailesine ve yardımda bulunanlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal ise üniversitelerin en önemli sorumluluklarından birinin toplumsal katkı olduğuna dikkat çekerek: "Bu hem ders hem de topluma katkı faaliyeti olarak değerlendirebileceğimiz bir etkinlik. Bu nedenle dersin yürütücüsü Sevinç Hocama ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca projemize destek veren tüm akademik ve idari personelimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM