ETÜ Matematik Bölümü 2 Yıl Akredite Oldu

02.06.2026 15:05
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, FEDEK'ten 2 yıl süreyle akreditasyon aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2 yıl süreyle akredite edildi.

Akreditasyon süreci kapsamında Matematik Bölümünün eğitim-öğretim faaliyetleri, program çıktıları, akademik kadro yeterliliği, kalite güvence sistemleri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. FEDEK değerlendirme heyeti tarafından gerçekleştirilen inceleme ve saha ziyaretlerinde bölümün eğitim programı, akademik yapılanması, fiziki altyapısı ve sürekli iyileştirme çalışmaları detaylı olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Matematik Bölümü Lisans Programının FEDEK tarafından belirlenen kalite ölçütlerini karşıladığı tescillenerek 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandığı belirlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Matematik Bölümümüzün FEDEK tarafından akredite edilmesi, bölümümüzün eğitim-öğretim süreçlerinin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu ve sürekli gelişim anlayışını başarıyla sürdürdüğünü göstermektedir. Öğrencilerimize çağın gerekliliklerine uygun, güçlü bir akademik altyapı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan Fen Fakültemiz yönetimini, Matematik Bölümümüzün akademik ve idari personelini kutluyor, akreditasyon sürecinin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

