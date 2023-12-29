ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

ETÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle tanışmak amacıyla düzenlenen toplantıya Rektör Çakmak'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Eyüphan Manay, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Aksakal ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Kendisinin de lisansüstü eğitimini yurt dışında aldığını ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Çakmak: "Hangi ülkeden olursanız olun hepiniz bizim için çok değerlesiniz. Evinizden kilometrelerce uzakta eğitim hayatınıza devam etmek için üniversitemizi tercih ettiniz. Burada geçireceğiniz süre zarfında kaliteli bir eğitimin yanı sıra güzel dostluklar edineceksiniz. Karşılıklı olarak kültür paylaşımında bulunacaksınız ve mezun olup ülkelerinize döndüğünüzde ise ülkemizin birer gönül elçisi olacaksınız. Deneyimlerinizi anlatacak, ülkemizi ve şehrimizi en güzel şekilde tanıtacaksınız. Bu süreçte bizim kapımız sizlere her daim açık olacak. Sorunlarınızı, görüş ve önerilerinizi çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz" diye konuştu.

Program, öğrencilerin Rektör Çakmak'a sorularını yöneltmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM