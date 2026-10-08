ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstüne dijital dolandırıcılık eğitimi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstüne dijital dolandırıcılık eğitimi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstüne dijital dolandırıcılık eğitimi düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Habitat Derneği, 60 yaş üstü bireylerin dijital becerileri için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. İş birliği kapsamında ilk derste dijital dolandırıcılık farkındalık eğitimi düzenlendi ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Habitat Derneği arasında, 60 yaş üstü bireylerin dijital dünyaya güvenli ve etkin şekilde katılımını desteklemek amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, Dijital Dönüşüm dersi eğitmeni Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba ile Habitat Derneği Sosyal Dayanıklılık Program Direktörü Ersin Kopuz ve Proje Asistanı Sema Kayhan katıldı.

İmzalanan iyi niyet sözleşmesiyle, 60 yaş üstü bireylerin dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve dijital ortamları daha güvenli şekilde kullanmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersinde ise "Dijital Dolandırıcılık Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, dijital dünyada karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ile bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkTeknolojiEğitimYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:10:36. #.0.2#
SON DAKİKA: ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstüne dijital dolandırıcılık eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei