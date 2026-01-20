Şahinbeyli kadınlar üretiyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi 'nde Filografi, Ahşap Boyama ve Kağıt Rölyef Kursları, ev hanımlarının hem üretkenliğini artırıyor hem de geri dönüşüm bilincini güçlendiriyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan Filografi, Ahşap Boyama ve Kağıt Rölyef Kurslarında eğitim alan ev hanımları, tablolar, tepsiler, dekoratif ahşap ürünler ve çeşitli hediyelik eşyalar hazırlayarak el becerilerini geliştiriyor. Katılımcılar, öğrendikleri tekniklerle yalnızca estetik değeri olan ürünler ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda kendi evlerinde kullanabilecekleri aksesuarları da üretiyor.

Eski eşyalar yenileniyor

Evlerde atıl durumda bulunan ve kullanılmayan eşyalar, kursiyerlerin elinde yeniden hayat buluyor. Eski tepsiler, ahşap parçalar ve farklı materyaller, filografi, boyama ve rölyef teknikleriyle değerlendirilerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor.

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde verilen kurslarda 6 ay boyunca eğitim alan ev hanımları hem evlerindeki eşyaları yeniliyorlar hem de yaptıkları ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bu kurslarda bir araya gelen kadınlar hem yeni dostluklar kuruyor hem de ortak üretim süreçleriyle özgüvenlerini artırıyor. Kursiyerler, ortaya koydukları ürünlerle zaman zaman sergi ve etkinliklere katılıyor. Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik bu tür sosyal ve kültürel projeleri, üreten, kendine güvenen ve çevreye duyarlı bireyler yetişmesine katkı sunarken, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi de ilçede kadınların buluşma ve üretim noktalarından biri olmaya devam ediyor.