Öğretmenlikten Sonra Ev Hanımlarıyla Ekip Kuran Kadınlar, Evleri Usta Titizliğiyle Boyayarak Revize Ediyor

Yerel

Sakarya'da öğretmenliği bıraktıktan sonra ev hanımlarıyla 12 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, müşterilerinin talepleri üzerine evlerdeki kapı, mutfak dolapları ve fayansları usta titizliğiyle boyayarak revize ediyor. Kadının gücünü her meslekte görüldüğünü belirten Uğurlu, "Bu mesleği hayatının herhangi bir aşamasında sulu boyayla iki dağ, bir güneş çizebilmiş her kadın gönül rahatlığıyla yapabilir. İstesin, inansın; eli sulu boya fırçası tutabilen herkes bunu yapabilir" dedi.

Öğretmenliği bıraktıktan sonra ev hanımlarıyla 12 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, müşterilerinin talepleri üzerine evlerdeki kapı, mutfak dolapları ve fayansları usta titizliğiyle boyayarak revize ediyor. Kadının gücünü her meslekte olabileceğini vurgulayan ekip, ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığını mesleğini büyük bir keyifle yapıyor. Ev hanımları yaptıkları bu meslek sayesinde kazandıkları parayla aile ekonomisine destekte bulunuyor.

"Hepimizin kadın olması onların hoşuna gidiyor"

Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini belirten Merve Uğurlu, erkeklerin yapabildiği tüm meslekleri kadınların da yapabileceğinin altını çizdi. Uğurlu, "Öncelikle iş görüşmelerimizde 'Gerçekten mi? Hakikaten sadece kadınlar mı yapacak bu işi?' gibi tepkiler alıyoruz. Müşterilerimiz, yere düşen boyanın temizliğinden, etrafa bulaştırmadan yapılan çalışmamızdan her ayrıntıdan çok fazla mutluluk duyuyor. Bu bir gerçek ki, ev hanımları evde erkek bir ustayla çalışmaktan aslında çok hoşnut değiller. Hepimizin kadın olması onların hoşuna gidiyor. Hatta şu anki çalışmamızda ev sahibimiz duvarlarını boyatmak istediğini söylemişti. Bende kendisine, 'Biz duvar boyası da yapıyoruz' dedim ve inanılmaz mutlu oldu. Şimdi bu evin duvarlarını kadın ustalarla birlikte boyayacağız. Bir tane kadını iş hayatına katabilirsek, kendi ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olabilirsek bizim için çok kıymetli. Biz bu yolda yanımıza daha çok kadını kata kata ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Eli sulu boya fırçası tutabilen herkes bunu yapabilir"

Müşterilerin talepleri üzerine yaptıkları işi yaklaşık 3 günde bitirdiklerini belirten Uğurlu, "Bizim projelerimiz maksimum 2 ya da 3 gün sürüyor. Bir günde tamamladığımız ufak tefek projelerimiz de oluyor ama 2 gün, maksimum 3 günde teslim aldığımız evi, tamamlıyoruz. Biz kırmadan, dökmeden evi maksimum 2-3 günde dönüştürüp, değiştirip teslim ediyoruz. Kadın titizliğinin altını çizmek istiyorum. Gittiğimiz evlerde mesela kapıları boyarken duvarlarına bakıyoruz. Ustalarımız sağ olsun duvar boyasını kapının her yerine bulaştırmışlar. Kadının bakış açışı çok başka. Mesela bir erkek usta boya renkleriyle ilgili fikir veremiyorken, bizim kadın olmamız burada çok güzel bir yere parmak basıyor. 'Şu renk buraya yakışır' gibi fikir veriyoruz. Bu mesleği hayatının herhangi bir aşamasında sulu boyayla iki dağ, bir güneş çizebilmiş her kadın gönül rahatlığıyla yapabilir. Çünkü bizim öyle kriterlerimiz yok. Kriterlerimiz yok. İstesin, inansın. Eli sulu boya fırçası tutabilen herkes bunu yapabilir" diye konuştu.

"Kendi paranı kazanmak çok güzel bir şeymiş"

Hobi olarak evde boyama yapan ve bunu meslek haline getiren Mine Birlik, "Önce kursta eğitim aldım, sonra hobi olarak boyamaya başladım. Pandemide evde bulduğum şeyleri boyuyordum, akrabaların mutfak dolaplarını boyuyordum. O sırada kendime bir sayfa açtım ve boya firmasından teklif geldi. Merve ile birlikte boyama işine başladık. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir şeymiş. Hiç aklımda yoktu böyle bir şey yapmak. Benim için de güzel oldu. Müşteriler önce inanamıyorlar. "Siz mi yapacaksınız?' diye soruyorlar. Boyama işini bitirdikten sonra ise 'Erkek işçilere göre daha temiz iş yapmışlar' diye olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi evimizde nasıl iş yapıyorsak aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz"

Gülsev Arslan da, kendi mutfak dolaplarını boyayarak bu işe başladığını anlatarak, "Merve Hanımın bu işi yaptığını öğrendim. Onunla tanıştım ve ondan danışmanlık aldım. Kendi mutfağıma uyguladıktan sonra ekibe dahil olmaya karar verdim ve bu şekilde başladım. Ailem bunu olumlu şekilde karşıladı ve beni desteklediler. Bu da benim için güzel oldu, daha çok işe sarılmamı sağladı diyebilirim. Bir yılı geçti beraberiz. Ekiple beraber çalışıyorum. Şu ana kadar çok sayıda eve gittik. 200 civarında belki daha da fazla olabilir. Kendi evimizde nasıl iş yapıyorsak, nasıl bir uygulama yapıyorsak aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz ve çıkarken de genelde evimizde nasıl iş yaptıysak, temizleyip bırakıyorsak o şekilde temizliğini yapıp ev sahibine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müşteriyken bir anda ekibe dahil oldum"

Evinin dolaplarını boyatmak istediği ekibe dahil olan Duygu İğneli ise "Normalde kimya bölümü mezunuyum fakat mesleğimi bu zamana kadar hiç yapmadım. Kocaeli'de ikamet ediyordum. Sakarya'dan bir daire tuttuk. Buraya iş sebebiyle geldik. Kiraladığım evin dolapları, kapıları hoşuma gitmedi. Ev sahibimize 'Değiştirebilir misiniz?' teklifinde bulunduk ama kabul etmedi. Biz de bir arayışa girdik ve bu esnada Merve Hanım ile tanıştık. Kendisi geri dönüşüm yapabiliriz, boyayabiliriz kullanışlı olur dedi ama eşim inanmadı. 'Görmem lazım' dedi. Daha sonrasında dükkanına gittik konuştuk, yaptığı işleri gösterdi ve bizde evimizi boyatmaya karar verdik. Evimizi boyattık, kapılarım kahverengiydi, bembeyaz oldu. Mutfak dolaplarım kahverengiydi, gri ve beyaza boyattım. Çok kullanışlı 7-8 aydır kullanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Sonra Merve Hanıma bu işe dahil olmak istediğimi söyledim. Birkaç projeye beni dahil etti. Ben de öğrenmeye başladım ve o şekilde devam ediyoruz. Müşteriyken bir anda ekibe dahil oldum" dedi. - SAKARYA