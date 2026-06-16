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Ev İşçilerine Güvence İstendi

Ev İşçilerine Güvence İstendi
16.06.2026 16:11
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HİZMET-İŞ, ev işçilerinin İş Kanunu'na alınması ve sosyal hakların güvence altına alınması çağrısında bulundu.

HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, 'Dünya Ev İşçileri Günü' kapsamında düzenlediği basın açıklamasında ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, güvenceli çalışma şartlarına kavuşması ve sosyal haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü dolayısıyla Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Halil Özdemir tarafından yapılan açıklamada, ev işçilerinin çalışma hayatında yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek yasal güvence talep edildi.

Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Özdemir, 16 Haziran'ın Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 189 Sayılı ve ev işçilerinin mesleki şartlarını içeren sözleşmeyi kabul ettiği tarih olduğunu hatırlattı. Özdemir, ev işçilerinin emeğinin görünür hale gelmesi ve insan onuruna yakışır çalışma şartlarına kavuşması açısından günün önem taşıdığını ifade etti.

"Ev işçileri toplumun görünmeyen kahramanlarıdır"

Dünyada 75 milyonu aşkın ev işçisi bulunduğunu belirten Özdemir, "Bu emeğin büyük bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Ev işçilerinin önemli bir kısmının kayıt dışı, güvencesiz ve düşük ücretlerle ve ağır şartlar altında çalışmaktadır. Ev işçileri toplumun görünmeyen kahramanlarıdır. Evlerimizi ayakta tutan, çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve hastalarımıza emek veren işçilerdir" dedi.

"Ev işi de iştir, ev işçisi de işçidir"

Ev işçilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Özdemir, çalışma saatleri, iş kazaları ve sosyal güvenceden yoksunluk gibi sorunların devam ettiğini belirterek, "Ev işçileri sadaka değil, hakkını istiyor. Ev işçileri hor görülmeyi değil, saygı görmeyi hak ediyor. Hiç kimse ev işçisinin alın terini küçük göremez. Ev işi de iştir, ev işçisi de işçidir" ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in emek mücadelesine yazdığı yeni bir destandır"

Türkiye'de 1 milyon 300 bini aşkın ev işçisi bulunduğunu aktaran Özdemir, "HİZMET-İŞ Sendikası olarak üç yıl önce ev işçilerinin örgütlenmesi için çalışma başlattık. Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 140 bin ev işçisinin örgütlendi Bu sadece bir sayı değildir. Bu görünmeyen emeğin ayağa kalkmasıdır. Bu, ev işçilerinin 'biz de varız' deme iradesidir. Bu HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in emek mücadelesine yazdığı yeni bir destandır" şeklinde konuştu.

Özdemir, ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, sendikal haklara ve güvenli çalışma şartlarına kavuşması gerektiğini vurguladı. Ev işçilerinin haklarının uluslararası standartlarda güvence altına alınması için Türkiye'nin ILO'nun 189 Sayılı sözleşmesini onaylaması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca 'Ev işçileri İş Kanunu'na kavuşsun' sloganıyla imza kampanyası başlatıldığı belirtilirken, ev işçilerinin haklarının korunması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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