Ev Sahipleri Üniversite Kayıt Dönemini Bekliyor: Kiralar Yükselecek

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(EDİRNE) - Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, ev sahiplerinin evlerini daha yüksek fiyattan kiralamak için üniversitelere kayıt dönemini beklediklerini söyledi. Feda, "Şu an elimde olan evlerin çoğunu ev sahipleri 'Bekletelim, 15 Ağustos'tan sonra kiraya verelim' diyorlar. Bu dönemde 10- 12 bin lira olan kiralık 1+1 daireler, o dönemde 15- 20 bin lira olacak" dedi.

Aytaç Feda, yaptığı açıklamada, Edirne'de şu anda kiralık ev bulmanın zor olduğunu, ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek için üniversite öğrencilerini beklediklerini ifade etti. Feda, banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı da yatırımcıların konut satın almadığını da aktardı.

"Öğrenciler gelince 15- 20 bin lira olacak"

Feda, kiralık ev sorunuyla ilgili şunları söyledi:

"Kiralık evleri ev sahipleri kiraya vermiyor. Üniversite sonuçları belli olduğunda arz ve talepten kira rakamları artacak. Şu an elimde olan evlerin çoğunu 'Bekletelim, 15 Ağustos'tan sonra kiraya verelim' diyorlar. Bu dönemde 10- 12 bin lira olan kiralık 1+1 daireler, o dönemde 15- 20 bin lira olacak. Bir de yüzde 25 kira artış oranı ortadan kalktığında enflasyon bugünkü rakamlarla yüzde 65 kira artışı ile seneye daha da yukarı çıkacak.

Bankalardaki faiz oranlarının yüksek olması ev satışlarını büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Her sene insanlar bankada tuttuğu paralarını eve yatırım yapıyorlardı, kiraya veriyorlardı. Ancak faizlerin çok yüksek olmasından ötürü bankadaki paralar dışarıya çıkmadı. Ev satışlarında büyük düşüş var. üniversite sonuçları belli olduğunda, yığılma olacak piyasadaki evlerin yetersizliğinden dolayı arz talebi karşılamayacak. Bundan ötürü kiralar yükselme aşamasına gelecek. 15- 20 bin lira gibi bir artı birler, 20- 25 bin lira gibi iki artı birler, 25 bin lira ve üstü üç artı birler olacak."