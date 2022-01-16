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Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor - Son Dakika

Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor

16.01.2022 10:45
Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 11 senedir "Ev Tekstili Tasarım Yarışması" düzenliyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 11 senedir "Ev Tekstili Tasarım Yarışması" düzenliyor. Yarışmacılara birçok farklı konuda eğitim ve mentorluk desteği sunan yarışmada finale kalan ve Bursa'daki tekstil firmalarının sponsorluğunda üretilen tasarımlar, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda sergileniyor.

Bu yıl "Sürdürülebilir Yaşam Tarzı" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren tasarımlar, Skyland HOM'da ziyaretçiler ile buluşuyor.

Yarışma birincisi Birce Avcu'nun (Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı mezunu) yolda olmak temasından ilham alarak hazırladığı "On The Road" isimli koleksiyonu, yarışma ikincisi Buse Sözen'in (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi) Marmara Denizi'nde son yılarda ortaya çıkan kirlilikten ilham alarak hazırladığı "Antroposen Marmara" isimli koleksiyonu ve yarışma üçüncüsü Pelin Aykar'ın (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu), düzenin içindeki düzensizlikten ilham alarak hazırladığı "Entropy" isimli koleksiyonu, yarışmacıların projelerini anlatan çizimleri ve örnek kumaşları ile, Skyland HOM giriş katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın süresi olmayan bir destek programı olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya katılan öğrencilere başından itibaren yoğun bir eğitim vererek, onları bu alanda daha güçlü ve donanımlı hale getiriyoruz. Onları sektörle tanıştırmak, tasarımlarının üretilerek ekonomiye kazandırılması, ihraç edilebilmesi için yoğun destek veriyoruz. Gençlerimizi ve tasarımlarını yurt dışı fuarlara götürerek oralarda sergiliyoruz. Bu yılın kazanan tasarımlarının da Skyland HOM'da sergilenmesi çok güzel. Bunun gençlerimizin geleceklerine yönelik cesaretlerini artıracağına, onlara moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Sergi 28 Şubat tarihine kadar haftanın yedi günü 10: 00-19: 30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. - BURSA

Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor

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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Ev Tekstili, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilk üçe giren tasarımlar Türkiye'nin ilk ve en büyük dekorasyon merkezi Skyland Hom'da sergileniyor - Son Dakika
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