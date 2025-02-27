Evde Sağlık: Hastalar Rapor Alabiliyor - Son Dakika
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Yerel

Evde Sağlık: Hastalar Rapor Alabiliyor

Yatağa bağımlı hastalar, görüntülü görüşme ile evlerinden sağlık raporu alabiliyor.

27.02.2025 19:06
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Yatağa bağımlı hastalar artık evlerinden çıkmadan rapor alabilecek

SAKARYA - Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerde başlatılan ve Sakarya'da da hayata geçen hasta görüşme platformu sayesinde yatağa bağımlı hastalar, raporlarını artık evlerinden çıkmadan sağlık kuruluna görüntülü bağlanarak alabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerde başlatılan uygulama Sakarya'da da hayata geçti. Evde Sağlık Sistemine kayıtlı yatağa bağımlı hastalara sağlık kuruluna görüntülü olarak bağlanmaları sağlanarak sağlık raporu düzenlemesi yapılmaya başlandı. Evde Sağlık Sistemindeki bu tip hastaların sağlık raporlarının evden çıkmak zorunda kalmadan kolaylıkla yapılması hedeflenen uygulama, yatağa veya cihaza bağımlı evinden çıkamayan hastaları barındırıyor. Uygulama çerçevesinde erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu ile hastaların mama, bez, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirir sağlık kurulu ve tek hekim raporları düzenleniyor. Talepte bulunan hastalar için planlama yapılırken eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştiriliyor. Sağlık Kurulu bu görüşmede hastayı değerlendirerek Durum Bildirir Formu düzenliyor. Yatağa bağımlı hastaların ilk kez ya da yenileme için ihtiyaç duydukları sağlık raporlarını kolaylıkla çıkarılmasına yönelik uygulama vatandaşlardan takdir topladı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sakarya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde Sağlık: Hastalar Rapor Alabiliyor - Son Dakika

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