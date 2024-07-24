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Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme İl Komisyon Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında yapıldı.

İlgili Kurul Üyelerinin katıldığı toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evde sağlık hizmetleri hakkında bilgi, istatistik ve hizmetin daha geniş nüfusa yaygınlaştırılması için talepler ve öneriler belirtilerek tüm paydaş kurumların işbirliği içerisinde evde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması için yapılacak çalışmalar istişare edildi. - ESKİŞEHİR