Evi ilaçlayıp uyuyan aile soluğu hastanede aldı! Küçük çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evi ilaçlayıp uyuyan aile soluğu hastanede aldı! Küçük çocukları hayatını kaybetti

30.09.2022 10:21

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir aile, gece evlerini ilaçladıktan sonra uyudu. Evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Hastanede ailenin 11 yaşındaki erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

İstanbul'da gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"ZEHİRLENDİKLERİNİ DUYDUK"

Olayı anlatan Nuri Yılmaz, "Ben sabah geldim, dükkanı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11'di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Çocuk, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evi ilaçlayıp uyuyan aile soluğu hastanede aldı! Küçük çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika

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