Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 46'ncı gününde - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 46'ncı gününde

15.07.2022 11:52

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 46'ncı gününde Acılı anne Necibe Çiftçi: "Bir oğlum mezarda, diğer oğlum dağda ben burada ailem ise evde mahkum oldu" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi...

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 46'ncı gününde

Acılı anne Necibe Çiftçi:

"Bir oğlum mezarda, diğer oğlum dağda ben burada ailem ise evde mahkum oldu"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 46'ıncı gününe girdi. Acılı anne Necibe Çiftçi, "Bir oğlum mezarda, diğer oğlum dağda ben burada ailem ise evde mahkum oldu" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 46'ıncı gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "Benim bir oğlumu PKK kaçırıp dağa götürdü, diğer oğlum ise kardeşini ararken bir grup gece vakti evimizi sardı. Biz silahsızdık onlar silahlıydı. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler, ellerini bağlayarak infaz ettiler. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Ben evlatlarım için burada acı çekiyorum. Bir oğlum mezarda, diğer oğlum dağda ben burada ailem ise evde mahkum oldu. Bu bizim hakkımız değildi bize yaşattılar, Rojhat anneni duyuyor ve görüyorsan dayanacak gücümüz kalmadı. Gel polise ve askere teslim ol. Devlet size kucak açtı 37 tanesi gelip teslim oldu ailelerine verdiler eve gittiler. Size ceza var diyorlar yalan atıyorlar, ceza yoktur" dedi.

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Kaynak: İHA

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