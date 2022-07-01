Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu

01.07.2022 15:52
Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu

Bilecik'te 48 yaşındaki Emine Akçe, kızının evleneceği gün hayata gözlerini yumdu. Akçe'nin cenazesinde gözyaşları sel olurken nikah da ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik'te 48 yaşındaki anne kızının en mutlu gününde hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı eş ve öksüz bıraktı.

NİKAH GÜNÜ ANNESİNİ KAYBETTİ

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe'nin eşi olan ve bir süre önce ameliyat olan Emine Akçe (48) dün hayatını kaybetti. Akçe'nin cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Söğüt İlçe Mezarlığına defnedildi. Emine Akçe'nin hayatını kaybettiği gün kızı Mine'nin Söğüt Belediyesinde nikah töreni olacağı öğrenilirken, nikah cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan cenazeye, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve sayıda seveni katıldı.

Kızının nikâh günü hayatını kaybetti
Kızının nikâh günü hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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