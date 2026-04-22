Evlenecek Gençlere Deprem Desteği

22.04.2026 09:21
Deprem bölgesinde 27 bin çift, Aile Yılı kapsamında evlilik kredisi desteği almaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında deprem bölgesinde 27 bin 20 çift Aile ve Gençlik Fonu'nu almaya hak kazandı. Afet bölgesinde binlerce depremzede, evlilik kredisi sayesinde yuvasını kurdu.

15 Mayıs 2024 tarihli 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiş ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi kapsamında 2024 yılı ile 2028 yılları aralığını kapsayan eylem planı yayınlanmıştı. Eylem planı kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmişti. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilmiş ve destek almaya hak kazanan çiftler desteklenmişti. Proje kapsamında; Şanlıurfa'da 9 bin 425, Gaziantep'te 6 bin 554, Malatya'da bin 529, Adıyaman'da 469, Kilis'te 181, Hatay'da 4 bin 437, Osmaniye'de 825 ve Kahramanmaraş'ta 3 bin 600 çift olmak üzere toplamda 27 bin 20 çift destek almaya hak kazandı. Destek kapsamında; 18 - 25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL ve 26 ile 29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin TL destek veriliyor.

Kredi başvuruları devam ederken, şartlar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak,

Herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı bulunmamak şartlarını çiftlerin her ikisi de karşılamalıdır." - HATAY

Kaynak: İHA

