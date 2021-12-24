Üye Girişi
Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı - Son Dakika

Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı

24.12.2021 00:57
Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı

Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya (53), kendisini evlilik ve iş vaadiyle Karabük'e davet eden İran uyruklu kadın tarafından 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya (53), kendisini evlilik ve iş vaadiyle Karabük'e davet eden İran uyruklu kadın tarafından 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İran asıllı Danimarka vatandaşı olan Ebrahim Pourya (53), sosyal medya üzerinden Karabük'te yaşayan İranlı Mahnaz D. ile tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra gönül ilişkisine başlayan Pourya, İranlı kadın tarafından evlilik ve iş vaadiyle Karabük'e davet edildi. Yaşadığı ülkedeki evini satan Pourya yaklaşık 40 gün önce Karabük'e geldi. 53 yaşındaki adam ortak iş yapmak için elindeki 10 bin Euro ve 67 bin 500 TL'yi evinde kaldığı kadına verdi. Mahnaz D. aldığı para ile güzellik merkezini açtıktan sonra Pourya'yı evinden kovdu. 10 gündür otel ve arkadaşlarında kalan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek kadından şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebrahim Pourya, "Kendisiyle bir süre konuştuk. Sonra bana durumumuz iyi değil dedi. Çocuğum doktor mesleği var ama bizde para yok. Evini sat gel burada beraber çalışırız dedi. Bende onlara yardımcı olayım istedim. Bende kazanayım onlarda kazansın istedim. Sonra paramı, eşyalarımı aldılar" dedi.

Karabük'e geldiğinde kadınla aynı evde yaşadığını aktaran Pourya, 10 bin Euro ve 67 bin 500 TL borç verdiğini belirterek, "Hepsinin dekontu var. Beni evden kovdular. Elimden 15 bin TL'lik laptopumu aldılar. Oğlu beni tehdit etti. Karakola gidip şikayetçi oldum. Ben perişanım" diye konuştu. - KARABÜK

Danimarka, Evlilik, Karabük, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:43 Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de katleden sanık müebbet hapse çarptırıldı
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:29 Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 02:08:42. #1.12#
SON DAKİKA: Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement