Evleri yanan yaşlı çift 46 yıllık hatıralarının küle döndüğünü söyledi - Son Dakika
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Evleri yanan yaşlı çift 46 yıllık hatıralarının küle döndüğünü söyledi

Evleri yanan yaşlı çift 46 yıllık hatıralarının küle döndüğünü söyledi
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Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında evleri yanan 46 yıllık evli yaşlı çift, canlarını zor kurtardı. 6 çocuk annesi kadın, çocukluğunun hatıralarının ve resimlerinin yandığını belirterek feryat etti.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında evleri yanan ve canlarını zor kurtaran yaşlı çift, "Çocukluğumun hatıraları, resimlerim gitti. Onları görünce ben de yanıyorum. Ana yurdum burası, dayanamıyorum" diyerek feryat etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi, çok sayıda ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Enerjisi düşürüldü, müdahaleler sürüyor

Dün akşam Orman Genel Müdürlüğü tarafından enerjisinin düşürüldüğü açıklanan yangına, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleler hem havadan hem de karadan yeniden başladı.

Evleri yandı, feryat ettiler

Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'nde evleri yanan aileler, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

"Eşim engelli olduğu için onu da bırakıp kaçamam"

46 yıldır aynı evde oturan 6 çocuk annesi Fatiş Gül (70), yangında bedensel engelli eşi Mehmet (72) ile birlikte canlarını zor kurtardığını anlattı. Gül, "Ev yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Bizim köyümüzde tek giriş-çıkış var. Bizi arayıp 'Yangın köye yaklaştı, kaçın kurtulun' dediler. Biz eşimle hemen çıktık. Eğer çıkmasak bizde yanardık. Eşim engelli olduğu için onu da bırakıp kaçamam. Buna da şükür. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı" diye konuştu.

Bütün hatıralarının yanarak küle döndüğünü belirten Fatiş Gül, daha sonra şunları söyledi:

"6 çocuğum var ve hepsini bu evden çıkarttım, evlendim. Bütün hatıralarım yandı. Çocukluğumun hatıraları, resimlerim gitti. Onları görünce bende yanıyorum."

Yangından tekerlekli sandalyesini alarak kaçtığını, bütün eşyalarının yandığını anlatan Mehmet Gül ise, "Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı. Bir daha onları alamam. Gücüm yetmez. Allah'tan hayırlısı, yapacak bir şey yok. Alev buraya gelmeden kaçtık. Ana yurdum burası, dayanamıyorum. Tekerlekli sandalyelerim de yandı. Bir tek şuanda kullandığım kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evleri yanan yaşlı çift 46 yıllık hatıralarının küle döndüğünü söyledi - Son Dakika

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