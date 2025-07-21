Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü

Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü
21.07.2025 08:57  Güncelleme: 09:01
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İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın memleketi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adalet yürüyüşü yapıldı.

İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın memleketi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adalet yürüyüşü yapıldı. Sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle kandırılan ve öldürülen Tokyaz'ın mezarı başında annesi Halime Tokyaz ve ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz gözyaşlarıyla yürekleri dağladı.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunmuş ve yapılan çalışmalar sonrası genç kadının cansız bedeni valiz içerisinde bulunmuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Asri Mezarlığı'na defnedilen Tokyaz için memleketinde adalet yürüyüşü gerçekleştirildi. Ayşe Tokyaz için Reyhanlı Belediyesi önünden başlayan adalet yürüyüşü, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndan gelen Tokyaz'ın ailesi ve sevdikleri dua ederek canice katledilen genç kadının mezarına karanfil bıraktı. Evlilik vaadiyle kandırılıp öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kız kardeşinin mezarın başında ağlayarak gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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