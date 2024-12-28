Eylü Hayme Girgin Türkiye Birincisi

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Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek, resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Eylül Hayme Girgin'i makamına kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Zafer ilkokulu idarecileri Serdar Taşoğlu ve Zehra Büşra Kızılbulut "Hayallerim, Ben ve Atatürk" konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Eylül Hayme Girgin ile birlikte Kaymakam Ekrem Güdek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkiye birincisi olan eserin hikayesini dinleyen Kaymakam Güdek, öğrenciyi tebrik ederek, ödülünü ve madalyasını verdi. - KÜTAHYA