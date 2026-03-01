Eynesil'de Belediye Gerilimi Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eynesil'de Belediye Gerilimi Kavgaya Dönüştü

01.03.2026 12:03  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun’un Eynesil ilçesi Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Sezgin Topal ile MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ve beraberlerindeki gruplar arasında süregelen gerilim sokakta kavgaya dönüştü.

(GİRESUN) – Giresun'un Eynesil ilçesi Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Sezgin Topal ile MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ve beraberlerindeki gruplar arasında süregelen gerilim sokakta kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Eynesil Belediye Başkanı Güdük ve kendisine yakın bir grup, AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Sezgin Topal'ın iş yerinin önüne gitti.

Taraflar arasında arbede ve küfürleşmeler yaşandı. Bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belli olmayan silah sesleri de duyuldu.

Olay üzerine buraya çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi ve olayın daha da büyümesi engellendi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

AK Partili Topal'ın Belediye Meclisi Üyeliği'nin, toplantılara katılmadığı gerekçesiyle çoğunluğa sahip olan MHP'li üyelerin oylarıyla düşürüldüğü, Topal'ın bu karara karşı açtığı davayı kazandığı ve tarafların bir süredir sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik tepkilerini dile getirdiği ileri sürüldü.

MHP'li Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük'e yönelik paylaşımları da bulunduğu ifade edilen Topal'ın, AK Parti Eynesil İlçe Başkanı Kahraman Köse'nin eniştesi olduğu öğrenildi.

MHP'li milletvekilinden açıklama

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Güdük'ün Eynesil halkının teveccühü ve oyları ile seçilmiş Belediye Başkanı olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Barış Başkan'a yapılan terslik, Eynesil halkına yapılmış bir tersliktir. Yine Barış Başkan Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkanımızdır. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin evladı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın askeridir… Ona karşı yapılan duruş, ittifakamıza karşı yapılan bir duruştur."

Barış Başkanım ve ailesinin Eynesil sevdası, Eynesil'e yaptığı hizmetlere hem halkımız hem bizler daima şahidiz… Başkanımızın Eynesil'e olan hizmetlerinin sadakası, kendini bilmez hazımsızların alayını toplasan etmez. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi işimize bakacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, AK Parti, Güvenlik, Giresun, Eynesil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eynesil'de Belediye Gerilimi Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:55:10. #7.12#
SON DAKİKA: Eynesil'de Belediye Gerilimi Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.