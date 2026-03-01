Eynesil'de Belediye Gerilimi Kavgaya Dönüştü

(GİRESUN) – Giresun'un Eynesil ilçesi Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Sezgin Topal ile MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ve beraberlerindeki gruplar arasında süregelen gerilim sokakta kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Eynesil Belediye Başkanı Güdük ve kendisine yakın bir grup, AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Sezgin Topal'ın iş yerinin önüne gitti.

Taraflar arasında arbede ve küfürleşmeler yaşandı. Bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belli olmayan silah sesleri de duyuldu.

Olay üzerine buraya çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi ve olayın daha da büyümesi engellendi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

AK Partili Topal'ın Belediye Meclisi Üyeliği'nin, toplantılara katılmadığı gerekçesiyle çoğunluğa sahip olan MHP'li üyelerin oylarıyla düşürüldüğü, Topal'ın bu karara karşı açtığı davayı kazandığı ve tarafların bir süredir sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik tepkilerini dile getirdiği ileri sürüldü.

MHP'li Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük'e yönelik paylaşımları da bulunduğu ifade edilen Topal'ın, AK Parti Eynesil İlçe Başkanı Kahraman Köse'nin eniştesi olduğu öğrenildi.

MHP'li milletvekilinden açıklama

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Güdük'ün Eynesil halkının teveccühü ve oyları ile seçilmiş Belediye Başkanı olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Barış Başkan'a yapılan terslik, Eynesil halkına yapılmış bir tersliktir. Yine Barış Başkan Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkanımızdır. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin evladı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın askeridir… Ona karşı yapılan duruş, ittifakamıza karşı yapılan bir duruştur."

Barış Başkanım ve ailesinin Eynesil sevdası, Eynesil'e yaptığı hizmetlere hem halkımız hem bizler daima şahidiz… Başkanımızın Eynesil'e olan hizmetlerinin sadakası, kendini bilmez hazımsızların alayını toplasan etmez. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi işimize bakacağız."