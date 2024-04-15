Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Eyüpsultan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni dönemin ilk meclisi Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen başkanlığında toplandı. Başkan Özmen, Eyüpsultan'a 5 yıl boyunca değerli hizmetler sunacaklarını belirtti.

15.04.2024 14:09  Güncelleme: 15:04
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Eyüpsultan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni dönemin ilk meclisi Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen başkanlığında toplandı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Özmen, "Eyüpsultan'a 5 yıl çok değerli, çok güzel hizmetler etme umudumuz, gayretimiz ve niyetimiz var. Bu umut, gayret ve niyeti boşa çıkarmayacak niteliği yüksek bir meclis yapımız var" dedi.

Eyüpsultan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin, 9. Dönem 1. Seçim Yılı 2024 Yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen başkanlığında gerçekleşti. İlk meclis toplantısı için heyecanlı olduklarını dile getiren Başkan Özmen, "Çünkü Eyüpsultan'a 5 yıl çok değerli, çok güzel hizmetler etme umudumuz, gayretimiz ve niyetimiz var. Bu umut, gayret ve niyeti boşa çıkarmayacak niteliği yüksek bir meclis yapımız var. Hepimize, bütün Eyüpsultan halkına, kadim şehrimiz Eyüpsultan'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Semt-i Mukaddes'i hak ettiği yere getirmek için çok çalışacağız"

Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkede yaşanan sorunlara vurgu yapan Başkan Özmen, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Eyüpsultan'ın da elbette sorunları var. O yüzden ben belediye başkanı olarak ve siz belediye meclisimiz olarak Eyüpsultan'ı, Semt-i Mukaddes'i her açıdan hak ettiği yere getirmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Birlikte 10 yıllık işi 5 yılda yapalım"

Sosyal ve adaletli belediyeciliğe önem veren bir yönetim olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Özmen, "Benim her zaman söylediğim bir şey var, 10 yıllık işi 5 yılda yapalım diye. Sizi de bu ortak gayrete davet ediyorum. Eyüpsultan'da 10 yıllık işi 5 yılda birlikte yapalım çünkü buna ihtiyacımız var. Bütün komşularımızın yüzünü güldüren, barınma sorunlarını çözen, özellikle kentsel dönüşüm, tapu, gecekondu sorunlarını çözen, gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin, yoksullaşan halkımızın sorunlarına eğilen, sosyal belediyecilikte eşitliği esas alan adaletli belediyeciliğe önem veren örnek bir yönetim olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkacağız"

Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin değerlerine ve demokrasiye sahip çıkacaklarını belirten Özmen,"Bu şehrin kadim kültürüne, mukaddesatına, inançlarına elbette çok saygılı olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönemde de hep var olan desteğini arkamıza alarak hep birlikte gayretle Semt-i Mukaddes için Eyüpsultan için çalışacağız. Komşularımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Bizden daha önce yapılan doğruları çoğaltacağız, bundan yana hiç şüphemiz yok. Eksikleri tamamlayacağız, ama yanlış varsa onları da elbette düzelteceğiz, bundan yana da hiç şüphemiz yok. Bu vesile ile geçmiş dönem bütün belediye başkanlarımıza, önceki dönem meclislerimize, belediye idari kadrolarına, bütün belediye çalışanlarına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Zamanımız dar, yapacak işimiz çok. Bütün siyasi parti gruplarına, hepinize Eyüpsultan'a hizmet yolunda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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