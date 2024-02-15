Eyüpsultan Belediyesi, 40. Evlilik Yılını Kutlayan Çiftler İçin Özel Program Düzenledi

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Eyüpsultan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliklerinde 40 yılı doldurmuş çiftler için özel bir program düzenledi. "Sevginin zamanla taçlandığı 40 yıl" sloganıyla düzenlenen programda çiftler unutulmaz bir gece yaşadı.

Eyüpsultan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer gününde evliliklerinde 40 yılı doldurmuşlar çiftler için özel bir program düzenledi. "Sevginin zamanla taçlandığı 40 yıl" sloganıyla düzenlenen program, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa ilçede yaşayan 250 çift katıldı. Bir ömür aynı yastığa baş koymuş çiftler, kendileri için hazırlanan yemeğin ardından 'Yeşilçam Şarkıları' eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıktı. Çiftleri, gençlik yıllarına götüren Yeşilçam Şarkılarını Türk Sanat Müziği'nin iki güçlü sesi Rıfat Çalışkan ve Sinem Sevindik seslendirdi. Sevindik ve Çalışkan, Yeşilçam filmleriyle özdeşleşmiş, yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen "Sen Kalbimin Mehtabısın", "Arım Balım Peteğim", "Bir Garip Yolcuyum", "Kulakların Çınlasın", "Sakın Bir Söz Söyleme"nin de aralarında bulunduğu eserlerle izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Kırk yıldır aynı yastığa baş koymuş eşleri bu anlamlı gecede yalnız bırakmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de tek tek masaları gezerek çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyip, sohbet etti. Öte yandan çiftlere çiçek ve yastık hediye edildi.

"400 bin nüfuslu büyük bir aileyiz"

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,"14 Şubat'ta 40 yılını dolduran çiftlerimizle bir araya gelmek istedik. Sizlerde bizi kırmadınız bir araya geldiniz. Bu 5 yıl içinde hem pandemide hem depremde hem diğer sebeplerden kaybettiğimiz insanlara Allahtan rahmet diliyoruz. Çocukları evlenenler oldu, onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Biz İnşallah çıktığımız bu yolculuğa ikinci bir 5 yıl eklemek için yola çıktık. Kime güvendik? Allah'a güvendik. Sonra da size güvendik. 26 okulun inşaatını başlattık. Şu anda çoğu bitti 7 tanesi devam ediyor. 2 tane daha yaptıracağız. Onunla beraber 28 tane okulun, o bölgede kocaman işlerin imzası atılmış olacak. ve önünüzdeki süreçte eğitimde başka şeyler konuşacağız, başarıyı konuşacağız. Havuzlar, kütüphaneler derken birazcık sizlerle ilgili yatırımları bu yıla bıraktık, bu döneme bıraktık. Niye diye soracaksınız. Çünkü çok büyük bir genç potansiyeli vardı. İlkokul, ortaokul, lise sayısı çoktu. Onların sahalarını, spor alanların falan parkları ön plana attık. Şimdi yaşlı bakım merkezi yapacağız inşallah. 400 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Her birimiz bir değeriz. Güneş enerjisi santrali yaptık belediyenin tükettiği elektriğin yüzde 70'ini üretiyoruz artık" dedi.

"Çok mutluyum, yine dünyaya gelsem yine eşimle evlenirim"

46 yıllık evli olduğunu söyleyen Ayşe Bayrak, "Nisan ayının 5'inde 46'ıncı senemize giriyoruz inşallah. Saygı çok önemli. Birimiz sustu, birimiz dışarı kaçtı, birimiz içeri kaçtı. Yeni evlenen çiftlere mutluluk diliyorum önce, birisi susacak birisi dinleyecek. Çiftlerimiz şu anda hemen boşanıyor. Onu da hiç istemiyorum. Bir gözünü kör edeceksin. Sağır olacaksın. Üç maymunu oynayacaksın. Sesini çıkarmayacaksın. Çok mutluyum, yine dünyaya gelsem yine eşimle evlenirim. 14 yaşında evlendim ama yine eşimle evlenirdim" ifadelerini kullandı.

"46 yıldır aynı yastıktayız"

Katılımcılardan Ayşe Bayrak'ın eşi Haşim Bayrak da 46 yıldır aynı yastıkta olduğunu söyleyerek eşinin "Dünyaya yine gelsem tekrardan eşimle evlenirim" sözünü tekrar eti. - İSTANBUL