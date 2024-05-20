Eyüpsultan Belediyesi İSKİ personeline arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi İSKİ personeline arama kurtarma eğitimi verdi

Eyüpsultan Belediyesi İSKİ personeline arama kurtarma eğitimi verdi

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), İSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına arama kurtarma eğitimi verdi. Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hedeflerinin 2025 Ocak ayına kadar ikinci seviyeye geçmek olduğunu belirtti.

20.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) Arama Kurtarma eğitmenleri, İSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Burada bir hedefimiz var, 2025 Ocak ayına kadar arama kurtarma ekibimiz ESAY'ımız ikinci seviyeye geçerek ikinci yıldızlarını takacak" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, muhtemel deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurulan ESAY Arama Kurtarma Birimi katıldığı saha operasyonları dışında AFAD tarafından akredite eğitmen olarak kurum ve STK'ların arama ekiplerine eğitim vermeye devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, son olarak İSKİ personeline verilen eğitimleri yerinde izledi. Göktürk'te bulunan Afet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmada, teorik ve saha eğitimlerinden oluşan "Hafif Seviye Arama Kurtarma" ve "Kentsel Arama Kurtarma" eğitimleri verildi.

"Hedefimiz ekibimizin ikinci yıldızı takması"

Eğitim çalışmasını yakından takip eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özmen, Eyüpsultan Belediyesi'nin arama kurtarma istasyonunda yetkin ve profesyonel bir ekiple, yetkin ve profesyonel anlayışla çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra verilen eğitimlerin de önemine dikkat çeken Özmen, "Ekibimiz sadece arama kurtarma çalışması yapmakla kalmıyor, talepte bulunan birçok kurumu, kamu kurumunu da eğitime tabi tutuyor. Bugün de burada İSKİ bulunuyor. Arama kurtarma süreçleri birinci yıldız, ikinci yıldız ve üçüncü yıldız olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. Biz birinci yıldızdayız. Burada bir hedefimiz var, 2025 Ocak ayına kadar arama kurtarma ekibimiz ESAY'ımız ikinci seviyeye geçerek ikinci yıldızlarını takacak. Daha sonra da ağır seviye düzeyinde olan üçüncü seviyede akredite olan, o yetkinliğe sahip bir ekibi Eyüpsultan'a kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Konuşmasında, "Hiç ihtiyacımız olmasın" temennisinde de bulunan Başkan Özmen, "Sadece bir enkazdan birini kurtarmak olarak düşünmeyin. Ani gelişecek bütün olaylarda nasıl tepki vereceklerini, nasıl aksiyon alacaklarını ortaya koyan, bunu öğreten ve çok ağır sınavlardan geçip akredite olunan bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi İSKİ personeline arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika

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