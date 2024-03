Yerel

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Rami Park Konserinde Rumeli Orhan ve Kemal sahne aldı. Konserde, Eyüpsultanlılar halk oyunları gösterileri, birbirinden güzel ikramlar ve sürpriz hediyelerle buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Rami Park Konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Rami Bir Nefes Parkı'nda düzenlenen ve festival havasında gerçekleşen Rami Park Konserinde, Rumeli Orhan ve Kemal sahne aldı. Sanatçıların seslendirdikleri birbirinden hareketli Balkan ezgileriyle, vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşatıldı. Programda konserin yanı sıra halk oyunu gösterileri yapılırken, vatandaşlara yiyecek ikram edildi ve sürpriz hediyeler verildi.

"Rami bizi hiç bir yerde yalnız bırakmıyor"

Başkan Deniz Köken konserde sahneye gelerek yaptığı konuşmada, "Bu havaya rağmen hep beraber buradasınız, teşekkür ediyorum. Rami bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Birlikte Nisan aylarında, Haziran aylarında bahar şenliklerinde buluşalım. Bahar şenliğini Rami hak etti. Büyük bir bahar şenliği yapacağız inşallah" dedi.

"Rami'nin Eyüpsultan'a ulaşım sorununu çözeceğiz"

Rami'nin etrafının yatırımlarla her geçen gün değişmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Deniz Köken, "En kısa zamanda ben de Rami'ye taşınacağım. Rami'yi Eyüpsultan'a bağlayan bir toplu taşıma hattı yok. Toplu taşıma hattı şart. Bunu da birlikte çözeceğiz. Biz büyük bir aile olduk. Sizler her şeyin her güzeline layıksınız. 5 senede güzel şeyler yapmaya gayret ettik, bundan sonra da yapacağız. Buraya bir okul daha yapmak için uğraşıyoruz. Arka tarafta, eskiden yıkılan camiyi yeniden inşa edeceğiz. Pazarı da düzenlediğimiz zaman burası çok daha güzel olacak " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL