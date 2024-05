Eyüpsultan\'da Engelliler Haftası Şenliği

Yerel

Eyüpsultan'da Engelliler Haftası kapsamında spor ve eğlence dolu bir şenlik düzenlendi. Özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin dans gösterileriyle renklenen şenlikte, öğrencilerin el emeği ürünlerin bulunduğu bir sergi de yer aldı. Özel bireylerin hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Bu güzel haftayı bir haftayla sınırlayıp sonra evlerde olmayalım" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tüm dünyada 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda düzenlediği şenlikle spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda yapılan eğlence ve spor şenliğine, Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, ilçedeki MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıfları katıldı.

Şenlikte gönüllerince eğlenen özel çocuklara ve ailelerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"Hayatın her alanında olmalarını istiyorum"

Şenlikte yaptığı konuşmada özel bireylerin hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, "Biz engelleri tanımayan Ulu Önder Atatürk'ün ve yol arkadaşlarının mirasını devralmış bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu yüzden ben özel insanlarımızın, özel gençlerimizin ve çocuklarımızın hayatın her alanında olmalarını istiyorum. Bir haftaya, bir güne sığdırılacak bir şey değil bu, o yüzden Eyüpsultan Belediyesi olarak bundan sonra sizden ricam benden lütfen talep edin, isteyin. Eksikleri yanlışları birlikte giderelim. Yaptığımız güzel işlerin üzerine yeni güzel işleri birlikte koyalım ama sizden ricam bir haftayla sınırlı bırakmayalım her saat, her gün, her ay, her yıl beraber olalım" diye konuştu.

"Sorunlarınızı çözmek için buradayım"

Konuşmasında engelli bireyler için çok çalışacağının sözünü de veren Başkan Özmen, şöyle devam etti:

"Ben burada çözüm merkezlerinden biri olarak, Eyüpsultan halkının bana yetki verdiği biri olarak sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu benim sorumluluğum, mesuliyetim. Bu güzel haftayı bir haftayla sınırlayıp sonra evlerde olmayalım. Sosyal hayatın her alanında, sahalarda, sokaklarda, spor ve oyun salonlarında bir arada olalım. Size buradan sizler için çok çalışacağımın sözünü veriyorum. Hep birlikte daha güzel bir Eyüpsultan'da yaşayacağımız bir düzeni, sistemi inşallah hep birlikte kuracağız."

Çocukların dans ve sahne gösterilerini ilgiyle izleyen Başkan Özmen, alanda bulunan ailelerle de sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin dans gösterileri büyük alkış aldı

Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkez öğrencilerinin ve MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin dans gösterileri ayakta alkışlanırken, şenlikte öğrencilerin el emeği ürünlerinden oluşan bir sergi de yer aldı.

Aileleriyle spor ve eğlence dolu bir gün geçirdiler

Şenlikte engelli bireyler ve aileleri şişme oyun grupları, palyaço, balon şov, yüz boyama etkinlikleri ve survivor parkurlarıyla hem eğlendiler hem de spor yaptılar. Geleneksel sokak oyun alanlarının da oluşturulduğu şenlik alanında pamuk şeker, sandviç ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar yapıldı.