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Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı

15.01.2022 16:25

Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı -Sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi Eyüpsultan'da "Hengame Çini Sergisi"nin açılışı yapılırken sanatseverler sergiye büyük ilgi gösterdi.

Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı

-Sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da "Hengame Çini Sergisi"nin açılışı yapılırken sanatseverler sergiye büyük ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliği yaptığı "Hengame Çini Sergisi"nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda sergilenen 16 öğrencinin yaptığı eserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çini sanatının önemine dikkat çekti. Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: "Tarihsel süreçte en önemli sanat dallarından bir tanesi çini, seramik bunların bağlantıları var. Eyüpsultan'da bunlardan bir tanesi merkez olarak Haliç işi diye bir kavram var aslında. Çömlekçiler diye bir mahallesi var buranın. Bunların hepsini tekrar hayata geçirmemiz lazımdı. Hocamızla beraber bir kurs açalım dedik. Bu iki senelik süreçte çıkan eserlerle bundan sonraki yol haritamıza bakacağız. Güzel eserler olduğunu da görüyoruz. Sergimiz iki hafta açık kalacak. Ondan sonra yenilerine bakacağız. Bu ilk defa oluyor bizim bölgemizde" şeklinde konuştu.

Eserini sergileyen Yasemin Akbıyık ise yaptığı tablonun 9 ay sürdüğünü ifade etti. Kapsamlı eğitim aldıklarını belirten Akbıyık şöyle konuştu: "Ben bu işin içine girmeden önce bu işin bu kadar kapsamlı, bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Başladığımda ben ihtisas olduğunu bilmeden başladım. Bana hazır desenleri verirler, nasıl çizildiğini gösterirler, ben de çizer boyarım sanıyordum. Öyle değilmiş. Bize A'dan Z'ye her şeyini öğrettiler. En basit bir yay çizmemiz bile en az 6 ayımızı aldı. Yani ilk 6 ay bize yaprağın yayı nasıl çizilir bu öğretildi. Bu eser benim tam 9 ayımı aldı. Bunun sadece kağıda dökümü 2 buçuk ayımı aldı. Ben biraz klasikle fantastiği birleştirmeyi seviyorum. Eserlerimde hayvan figürlerini de çoğu zaman kullanıyorum"

Sergi, 2 hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı
Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı
Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı

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Deniz Köken, Eyüpsultan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Hengame Çini Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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