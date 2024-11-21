Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı, Vatandaşlar Araçlarını Yıkadı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı, Vatandaşlar Araçlarını Yıkadı

Eyüpsultan\'da Su Borusu Patladı, Vatandaşlar Araçlarını Yıkadı

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde meydana gelen su borusu patlaması sonrası tonlarca su sokağa akarken, bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek araçlarını yıkadı. Patlayan borunun neden olduğu su baskınına belediye ekiplerinin ulaşamadığı belirtildi.

21.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:28
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İstanbul Eyüpsultan'da sabah erken saatlerinde sokak ortasında bulunan su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle tonlarca su sokağa akarken, bazı vatandaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su yola ve sokağa yayıldı. Bazı vatandaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

Suyun altında aracını yıkayan bir vatandaş 'Üzeri tozlanmış onu yıkadım" dedi. Apartmanda oturan bir vatandaş ise saatlerce belediyeyi aradığını ve hiçbir şekilde kimseye ulaşamadığını iddia etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı, Vatandaşlar Araçlarını Yıkadı - Son Dakika

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