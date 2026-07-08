Eyüpsultan'daki Kaza Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'daki Kaza Davası Başladı

Eyüpsultan\'daki Kaza Davası Başladı
08.07.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin davası başladı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşma öncesi açıklamada bulunan müşteki baba Özer Aci, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

Duruşma öncesi Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, sanığın cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Sizlerin sayesinde bu noktalara geldik. Şu anda çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek biraz daha tutuklu kalsınlar. Benim için sevindirici bir olay. Heyecanlıyım daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yaşamakta istemem, kimse de yaşamasın. Hep birlikte göreceğiz ne yaşayacağımızı, gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim. Suç bireyseldir deniliyor, bana göre suçun bireysellikten çıkması lazım. Eğer ehil olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üssüne ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu cezaların azalacağına inanıyorum. Burada da bireysellikten eşi öyle karar vermiş. Kendi bileceği bir iştir. Fakat zamanlaması yanlıştır diye düşünüyorum. Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne-baba olduğu aklınıza geldi? Benim rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum? Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim. Bu zaman zarfında neredeydiniz? Diye soruyorum kendilerine. Bugüne kadar biz yoktuk da yeni mi var olduk? Anne - baba her zaman vardır var olacaktır" dedi.

Duruşma başladı

Öte yandan, olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihantimur katılamazken, müşteki baba Özer Aci, anne Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma, taraflarında yoklamalarının alınması ile başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Timur Cihantimur, Eyüpsultan, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'daki Kaza Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'daki Kaza Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.