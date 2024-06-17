Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesildi

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesti.

17.06.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesti. Bayram namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, kurban kesim merkezine gelerek şehit ailelerinin bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken, Eyüpsultan Belediyesi de Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesti. Kurban kesimi, bayram namazının ardından Eyüp Sultan Camii arkasında bulunan Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi'nde gerçekleşti. Bayram namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, namaz sonrası kurban kesim merkezine geçti.

Kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi

Başkan Özmen burada şehit ailelerinin bayramlarını tek tek tebrik etti. Kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi. Başkan Özmen daha sonra Eyüp Sultan Meydanı'na geçerek burada vatandaşlarla ve görevi başında bulunan belediye personeli ile bayramlaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Kurban, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesildi - Son Dakika


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement