Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesildi

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Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesti. Bayram namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, kurban kesim merkezine gelerek şehit ailelerinin bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken, Eyüpsultan Belediyesi de Eyüpsultanlı 55 şehit için kurban kesti. Kurban kesimi, bayram namazının ardından Eyüp Sultan Camii arkasında bulunan Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi'nde gerçekleşti. Bayram namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, namaz sonrası kurban kesim merkezine geçti.

Kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi

Başkan Özmen burada şehit ailelerinin bayramlarını tek tek tebrik etti. Kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi. Başkan Özmen daha sonra Eyüp Sultan Meydanı'na geçerek burada vatandaşlarla ve görevi başında bulunan belediye personeli ile bayramlaştı. - İSTANBUL