Eyyübiye Belediyesi\'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

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Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, Yenice Merkez İlkokulu'nda eğitim gören öğrencinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş öncülüğünde, sosyal belediyecilik alanında başarılı projeler uygulamaya devam eden sosyal yardım işleri müdürlüğü, Yenice Merkez İlkokulu idaresinin başlattığı "Okula Geç Kalma Hayata Geç Kalma Projesi"ne destek olarak, yürüme engelli bir öğrencinin hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı.

Okulda eğitim gören başta engelli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeye destek olan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi okula götürerek kurulumunu yaptı. Çalışır hale getirilen akülü tekerlekli sandalyeyi, doğuştan yürüme engelli olan öğrenciye teslim etti. Kimseye ihtiyaç duymadan okul bahçesinde gezinmeye ve sınıfına gidebilme imkanına kavuşan öğrenci, sevincine okul arkadaşları da ortak oldu. Öğrencinin öğretmenleri ve ailesi emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA