Eyyübiye Belediyesi'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyyübiye Belediyesi'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Eyyübiye Belediyesi\'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, Yenice Merkez İlkokulu'nda eğitim gören yürüme engelli bir öğrencinin hayali olan akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek, öğrencinin hayatını kolaylaştırdı.

18.12.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, Yenice Merkez İlkokulu'nda eğitim gören öğrencinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş öncülüğünde, sosyal belediyecilik alanında başarılı projeler uygulamaya devam eden sosyal yardım işleri müdürlüğü, Yenice Merkez İlkokulu idaresinin başlattığı "Okula Geç Kalma Hayata Geç Kalma Projesi"ne destek olarak, yürüme engelli bir öğrencinin hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı.

Okulda eğitim gören başta engelli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeye destek olan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi okula götürerek kurulumunu yaptı. Çalışır hale getirilen akülü tekerlekli sandalyeyi, doğuştan yürüme engelli olan öğrenciye teslim etti. Kimseye ihtiyaç duymadan okul bahçesinde gezinmeye ve sınıfına gidebilme imkanına kavuşan öğrenci, sevincine okul arkadaşları da ortak oldu. Öğrencinin öğretmenleri ve ailesi emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eyyübiye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyyübiye Belediyesi'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Eyyübiye Belediyesi'nden Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.