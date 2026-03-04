Eyyübiye'de yetimin yüzü güldü - Son Dakika
Eyyübiye'de yetimin yüzü güldü

04.03.2026 15:44  Güncelleme: 15:46
Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi Eyyübiye'de, yetimler, öksüzler, hastalar ve kimsesiz yaşlıların yaşadıkları evleri tek tek ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ailelere destek olmaya, yetimlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Ramazan ayı öncesinde başlattığı hane ziyaretlerine mahalle mahalle devam eden Başkan Kuş, sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleriyle onlarca evi ziyaret etti. Kısa süre önce eşi vefat eden ve 8 çocuğuyla baş başa kalan bir anneyi ziyaret eden Kuş ve beraberindekiler, anneye sabırlar dileyerek hayır dualarını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla geldiklerini ifade eden Kuş, yetimlerin duasına talip olduklarını dile getirdi. Eyyübiye'de yaşayan tüm yetimlerin, öksüzlerin yanında olduklarını belirten Kuş, "Yetimler, Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir. Bunların duası öyle bir makbul ki, inşallah sizlerin dualarına biz talibiz" dedi.

Önce babalarını, ardından annelerini ve kısa süre önce de birlikte yaşadıkları dedelerini kaybederek yaşlı nineleriyle birlikte yaşayan üç çocuğu ziyaret eden Kuş, burada da çok duygulu anlar yaşadı. Israrlarına rağmen çocukların hiçbir şey talep etmemesi dikkat çekerken, Kuş çocuklara bayram harçlığı vererek, eve de gıda kolisi ve Ramazan ayında kesmeleri için bir koç hediye etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Eyyübiye'de yetimin yüzü güldü
