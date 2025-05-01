Ezan okuma yarışmasında dereceye girdi, ödülünü Filistin\'e bağışladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ortaokul öğrencisi kazandığı ödülleri Filistin'e bağışladı.

Aşkale Şehit Sedat Atalay Ortaokulu öğrencisi Mustafa Eren Kavuk, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Güzel Ezan okuma yarışmasına katıldı.

20 okulun katıldığı yarışmada Mustafa Eren Kavuk okuduğu ezan ile birlikte il birincisi oldu. Bu neticeden dolayı kendisine maddi ödül verildi ve Erzurum'u temsilen Giresun'daki Bölgesel yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Giresun'da ki yarışmaya 7 bölgeden öğrenciler katıldı. Bu yarışmada güzel sesi ve yorumuyla okuduğu Ezan ile bölgeler arası yarışmada 2. olarak güzel bir başarıya da imza atmış oldu.

Yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Aldığı para ödülünü Erzurum'da kazandığı ödülle birleştiren Şehit Sedat Atalay Ortaokulu öğrencisi Filistin'de ki mazlum Müslümanlar için bankaya yatırdı.

Aşkale İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat başarılı öğrenciyi makamında ağırladı, kendisine çeşitli hediyeler veren belediye başkanı başarılarından ve yaptığı anlamlı yardımdan dolayı tebrik etti. - ERZURUM