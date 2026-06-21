Ezan ve Hutbe Yarışmaları Odunpazarı'nda - Son Dakika
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Ezan ve Hutbe Yarışmaları Odunpazarı'nda

Ezan ve Hutbe Yarışmaları Odunpazarı\'nda
21.06.2026 11:33
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Odunpazarı Müftülüğü'nde Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmaları düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Odunpazarı Müftülüğünde görev yapan Din Görevlileri arasında Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmaları yapıldı.

Reşadiye Camii'nde gerçekleştirilen yarışmalarda Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Öğretim Üyesi Selçuk Arap, Odunpazarı Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Selvi ve Ferat Güler jüri heyetinde yer aldılar. Ezanı Güzel Okuma 1.si Muhammet Altan oldu. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında ise Odunpazarı Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Selvi, ilçe Vaizi İsmail Pelit ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ferhat Gök jüri heyetinde yer aldılar. Etkin Hutbe Sunumu yarışması 1.si Enes Badır oldu.

Odunpazarı Müftülüğü olarak yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm hocaları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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