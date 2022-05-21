Ezber bozan fotoğraf! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor - Son Dakika
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Ezber bozan fotoğraf! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor

21.05.2022 16:45

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir tarlada çekilen fotoğraf adeta ezber bozdu. Köpek ile tilki yavrularının birlikte yaşadığını görenler şaşırıp kaldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hacıillez mevkiinde, Adem Say'a ait tarlada, tilki ve köpek yavruları aynı yuvada bir arada büyüyorlar.

YAVRULARI BESLİYOR

Tarla sahibi Adem Say bu manzarayı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını ifade ederek, bugünlerde büyümeleri için yavruları beslediğini söyledi.

"BU HAYVANLARIN KARDEŞLİĞİ BİZE BİR İŞARET"

Gören ve duyanların şaşırdığını belirten Say, "İnsanların aklı olduğu halde birbirine düşmanlık yaptığı dünyada, birbirine doğası gereği düşman olan bu hayvanların kardeşliği belki de bize bir işaret" dedi.

Biz onları düşman bilirdik! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor, görenler şaşırıyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ezber bozan fotoğraf! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor - Son Dakika


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