Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hacıillez mevkiinde, Adem Say'a ait tarlada, tilki ve köpek yavruları aynı yuvada bir arada büyüyorlar.
Tarla sahibi Adem Say bu manzarayı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını ifade ederek, bugünlerde büyümeleri için yavruları beslediğini söyledi.
Gören ve duyanların şaşırdığını belirten Say, "İnsanların aklı olduğu halde birbirine düşmanlık yaptığı dünyada, birbirine doğası gereği düşman olan bu hayvanların kardeşliği belki de bize bir işaret" dedi.
Son Dakika › Yerel › Ezber bozan fotoğraf! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor - Son Dakika