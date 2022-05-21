Ezber bozan fotoğraf! Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hacıillez mevkiinde, Adem Say'a ait tarlada, tilki ve köpek yavruları aynı yuvada bir arada büyüyorlar.

YAVRULARI BESLİYOR

Tarla sahibi Adem Say bu manzarayı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını ifade ederek, bugünlerde büyümeleri için yavruları beslediğini söyledi.

"BU HAYVANLARIN KARDEŞLİĞİ BİZE BİR İŞARET"

Gören ve duyanların şaşırdığını belirten Say, "İnsanların aklı olduğu halde birbirine düşmanlık yaptığı dünyada, birbirine doğası gereği düşman olan bu hayvanların kardeşliği belki de bize bir işaret" dedi.