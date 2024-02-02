Ezine Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışması Başlattı

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Ezine Belediyesi, Ezine Kamu Kampüsü ve Şehir Merkezi Bağlantı Yolu'nda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Ezine ilçesinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, Ezine Belediyesi ekipleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ezine Kamu Kampüsü ve Şehir Merkezi Bağlantı Yolu'nda yapılan sıcak asfalt çalışmaları, bölgenin ulaşım altyapısını modern ve sağlam bir hale getirmeyi hedefliyor.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine ilçemizin gelişimi ve yaşam kalitesinin artması için alt ve üst yapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, Ezine Kamu Kampüsü ve Şehir Merkezi Bağlantı Yolu'nda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla, hem ulaşımı kolaylaştırmayı hem de bölgenin estetik görünümünü güçlendirmeyi amaçlıyor. İlçe sakinlerimizin daha modern ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Yapılan çalışmaların ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Ezine Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şehirde yaşamalarını sağlamak adına yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor. - ÇANAKKALE