F-16'lar 15 Dakikada Yeniden Uçuşa Hazır - Son Dakika
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F-16'lar 15 Dakikada Yeniden Uçuşa Hazır

F-16\'lar 15 Dakikada Yeniden Uçuşa Hazır

Amasya'daki bakım ekibi, F-16'ları kısa sürede yeni göreve hazır hale getiriyor.

17.05.2025 10:19
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Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü F-16 savaş uçaklarını zorlu göreve pistlerde uçak bakım sınıfı personel hazırlıyor. Görevden dönen çalışır haldeki bir uçak, pistte omuzlarda taşınan mühimmatların ve yakıt yüklenmesi sonrası 15 dakika içinde yeni bir uçuş yapabiliyor. Savaşan şahinlerin her başarılı operasyonu, omuzlardaki yükü hafifletiyor.

Amasya'daki Karadeniz semalarının güvenliğinden sorumlu Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda çağrı adı 'Tunç' olan 151'inci Filo bünyesindeki uçakları uçuşa hazırlayıp pilotlara teslim eden ekip, piste döndüğünde görev gereği motor susturmadan yeni bir görev üstlenmesi durumunda da mühimmatları omuzlarda taşıyıp uçağa yüklüyor. Uçakların rutin bakımları ve motor test faaliyetleri ile uçuş dönüşü denenmiş atamamış mühimmatın imha işlemi de dikkatle gerçekleştiriliyor.

Uçakların bakım ve arızalarının giderilmesi ile her an harbe hazır olabilmesi için faaliyetler yürüttüklerini belirten uçak bakım subayı Binbaşı Özdemir, "1 tona yakın ağırlıkta mühimmatlar var. Bazılarını yer destek teçhizatlarıyla uçağa monte ediyoruz. Bazılarını da uçaklarımızı çok kısa sürede de terörle mücadele harekatına göndermemiz gerekiyorsa omuzlarımız da yüklemekteyiz. Omuzlarımıza ağır bir yük biniyor. Ama uçaklarımıza taktığımız bombalar terörle mücadele harekatında istenilen noktaya düşüyorsa omuzlarımızdaki yük bizi onore ediyor" dedi.

Ekibin koordinasyon içerisinde uçağı göreve hazırladığına değinen jet uçak mekanik teknisyeni Kıdemli Başçavuş Berber ise, "Uçuştan dönen bir uçağın tekrar motor susturmadan, pilot uçaktan inmeden tekrar uçuşa hazırlanması 15 dakika sürüyor. F-16'mız 15 dakikada göreve hazır. Aynı anda yakıt, bir sonraki görevde ihtiyacı olan mühimmat ve ihtiyacı varsa oksijen ile diğer ihtiyaçları karşılanıp 15 dakika içinde bir sonraki göreve hazır etmekteyiz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel F-16'lar 15 Dakikada Yeniden Uçuşa Hazır - Son Dakika

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