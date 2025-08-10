F-35B Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
F-35B Uçağı Acil İniş Yaptı

F-35B Uçağı Acil İniş Yaptı
10.08.2025 11:36
İngiltere'ye ait F-35B, Kagoshima Havalimanı'na teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

İngiltere'ye ait F-35B tipi savaş uçağı teknik arıza şüphesi nedeniyle Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havaalanı'na acil iniş yaptı.

İngiltere'ye ait F-35B tipi savaş uçağı, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havaalanı'na acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, teknik arıza şüphesi nedeniyle kule ile iletişime geçerek izin isteyen pilotun yerel saat ile 11.30 sıralarında acil iniş gerçekleştirdiği aktarıldı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, havaalanı pistinin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle ticari uçuşlarda küçük çaplı aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Prince of Wales uçak gemisine bağlı olduğu açıklandı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapan savaş jetinin İngiliz uçak gemisi Prince of Wales'e bağlı olduğu bildirildi. İngiliz ordusunun, 4-12 Ağustos tarihleri arasında Japonya ve ABD ile yapılan bir ortak tatbikat nedeniyle Prince of Wales ve beraberindeki diğer gemilerden oluşan taarruz grubunu Batı Pasifik'e konuşlandırdığı biliniyordu.

Bir uçak da Hindistan'da iniş yapmıştı

Geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin Prince of Wales uçak gemisi filosuna ait başka bir F-35B tipi savaş uçağı da olumsuz hava şartları nedeniyle Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan Thiruvananthapuram Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmişti. Değeri 110 milyon dolara ulaşan uçak, iniş yaptıktan sonra tekrar havalanamamış ve 5 hafta boyunca burada kalmıştı. Uçak, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı'nın uçağın durumunun incelenmesi ve gerekli onarımların gerçekleştirilmesi için 14 mühendisi Hindistan'a göndermesinin ardından tekrar havalanabilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

