FADEF Başkanı Dinç: "İlçemizdeki dernek sayılarımızı yükseltmek istiyoruz" - Son Dakika

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) Başkanı Erol Dinç, "Federasyonumuza bağlı 41 derneğimiz var, ilçemizdeki dernek sayılarını yükseltmek istiyoruz" dedi.

FADEF Başkanı Erol Dinç, federasyon olarak sorumluluklarını yerine getirmek adına çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İlçede 41 derneğin olduğunu ve belirten Başkan Dinç, "Bunların her hakkını maddi ve manevi olarak koruyacağız. Dernek sayımızı yükseltmek istiyoruz. Kent konseyi doğrultusunda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Daha planlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev bizlere ekip arkadaşlarımızla birlikte Fatsa'mızın her alanda genişlemesi için çalışacağız. Her alanda olmak için bütünleştirerek dernekler federasyonu olarak hizmet etmek istiyoruz. Ben ve ekibime gerçekten çok büyük sorumluluk düşüyor. FADEF için üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu. - ORDU