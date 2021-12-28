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Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza - Son Dakika

Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza

28.12.2021 10:59
Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ile birlikte Şehitkamil Belediyesi bünyesinde görev yapan memurların yararlanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi'ni (SDS) imzaladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ile birlikte Şehitkamil Belediyesi bünyesinde görev yapan memurların yararlanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi'ni (SDS) imzaladı. Başkan Fadıloğlu, yüzde 120 tavan orandan imzaladıkları sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

BEM-BİR-SEN Genel Merkezi'nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcıları, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü katıldı. Şehitkamil Belediyesinde görev yapan memurlara yönelik düzenlenen Sosyal Denge Sözleşmesi; Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Levent Uslu ile Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü tarafından imzalandı.

"Çalışmalarımızda, personellerimizin alın teri ve emeği var"

İmza sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Amacımız, milletimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da arttırmaktır. Yaptığımız her iş, bir ekip işidir. Çalışmalarımızda, personellerimizin alın teri ve emeği var. Bu emeğin ve alın terinin karşılığını idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde vermek adına gayret gösteriyoruz. BEM-BİR-SEN ile memur personelimize yönelik Sosyal Denge Sözleşmesi'ni, tavan orandan (yüzde 120) imzaladık. Şehitkamil ilçemize hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli olsun. Sözleşmenin, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum. Allah, bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

"Tüm güçlerini ortaya koyacaktır"

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Uslu, "Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Şehitkamil'e daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza
Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza

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Mehmet Zeki, Şehitkamil, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu'dan, memuru memnun edecek imza - Son Dakika


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