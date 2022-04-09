Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor - Son Dakika
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Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor

09.04.2022 12:23
Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor

Ramazan Ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da aile ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 farklı ailenin evine misafir oldu.

Ramazan Ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da aile ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 farklı ailenin evine misafir oldu.

Periyodik olarak ilçenin farklı noktalarındaki ailelerin konuğu olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı süresince de ziyaretlerine devam ediyor. Ailelerin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

İlk ziyaretini 4 çocuk annesi Şengül Parlak'ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 8 çocuk annesi Neşe Cankaplı'nın hanesine yaptı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Ahmet Balcı, İsmail Sarmaşık ve Cevdet Barlak'ın evine konuk oldu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor
Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor
Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor
Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor
Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor

YORUMLAR
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Şehitkamil, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor - Son Dakika


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