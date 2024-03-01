Şehitkamil Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde 100 zam yapılarak en düşük 2 çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 TL oldu. İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu" dedi.
Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında mutabakata varılan toplu iş sözleşmesi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde imzalandı. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve Şehitkamil Belediyesi çalışanları katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşandı. Şehitkamil Belediyesi personelleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu uzun süre ayakta alkışladı.
"Aylık 32 bin 800 TL oldu"
"Allah hepinizden razı olsun" diyerek konuşmasına başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Biz, vatandaşımızın huzuruna gittiğimizde istediğimiz bir şey var. Yalnızca bu cümleyi duymak, 'Allah sizden razı olsun'. Bizim bir başımıza bu işi yapma imkanımız yok. Bu büyük ailenin ferdi olarak her kademedeki görev yapan arkadaşlarımızın sayesinde bu duayı alıyoruz. Allah'a şükür göreve geldiğimiz andan itibaren söylediğiniz şu cümleyi yeniden tekrarlamak istiyorum. Evet, hepimiz çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin rızkını kazanmak için bir yerlerde çalışıyoruz. Allah ne kısmet ettiyse evimize onu götürüyoruz ama belediyecilik öyle bir şey ki hem parasını kazanıp hem de duasını aldığımız bir yer olduğu için ayrıcalıklı bir yer olarak görüyoruz ve bunu hayatımızda da yaşayarak görüyoruz. Buranın bereketini ben şahsen kendi bütçemde hissediyorum. Arkadaşlar sizin de aynı minvalde hareket ettiğinizi görüyorum. Bu görev yapmış olduğumuz süre içerisinde eğer iz bırakacak işler yapabilirsek ne mutlu bizlere. Esas dava bu. Bunun üzerinden hareket edersek, biz doğruyu buluruz arkadaşlar. 2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde 100 zam yaparak en düşük 2 çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 TL oldu. İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu. Normalde toplu iş sözleşmeleri 1 yıllıktır. Yıldan yıla olur. Şimdiden biz, bu sözleşmeye ek bir madde koyduk. 7. ayda direkt, doğrudan yüzde 12 buçuk zam uygulayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
"Tarihi bir sözleşmeye imza atacağız"
Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise, "Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde mihenk taşlarından biri olan değerli Gazi şehre ve ilçemize hizmet veren siz kıymetli üyelerimiz, sizler bu memleketin asıl gizli kahramanlarısınız. Kar yağında sokakta sizler varsınız, sokaklarımızı siz tertemiz edersiniz, parklarımızı siz güzelleştirirsiniz. Afetlerde günlerce, uyumadan gerekirse canınızı tehlikeye atarak, cansiperane bir şekilde vatandaşlarımıza siz umut olursunuz. Yaz, kış, gece, gündüz, yağmur, çamur, deprem, pandemi ayırt etmeksizin tüm zorluklara rağmen, cansiperane sizler çalışırsınız ve bu şehre sizler hizmet edersiniz. Siz değerli emekçilerimizin bu değerli çalışmalarına şahit olan birisi olarak, sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli üyelerimiz, bu emeklerinizin karşılığını alacağınız, bu noktaya gelmesi için yoğun çaba harcadığımız tarihi bir sözleşmeye imza atacağız. Detaylarını birazdan kıymetli Başkanımızın açıklayacağı, yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle sizlerin maddi ve idari haklarını korumaya ve daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızla emsali nadir olan bir başarıya daha imza attık. Siz değerli üyelerimizin bizlere gösterdiği teveccüh, bu sürece kadar yaptıklarımız ve bu süreçten sonra yapacaklarımız bizim için büyük bir güç kaynağıdır. İmzalanan toplu iş sözleşmemizin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu mutlu günümüzde yanımızda olan ve toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta kıymetli Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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